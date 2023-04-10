Резников рассказал, как изменилась техника россиян с начала войны и как они противодействуют HIMARS

Министр обороны Алексей Резников. Фото: google.com

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские военные из-за получения Украины западного оружия стали отводить свою технику на большие расстояния, но своих солдат до сих пор не жалеют. Вообще россияне довольно быстро учатся и меняют свою тактику.

Об этом Алексей Резников рассказал в интервью "Delfi".

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"Россияне – враг, с которым очень тяжело драться. Они очень быстро учатся. В результате этого меняется и тактика ведения боевых действий. Когда они открыто вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, они шли вперед колоннами, без артиллерийского прикрытия, разведки, ничего не боясь. И еще везли с собой парадную форму, думая, что через три дня они пройдут парадом по центру Киева", — рассказал Резников.

Он также добавил, что это им дорого обошлось, поскольку мы разбивали эти колонны, перерезали их логистические цепочки. Это привело к первому, как они называли, жесту доброй воли — освобождению Киевской, Черниговской и Сумской областей. Очередное проявление "доброй воли" произошло на Змеином острове, затем в Харьковской области и Херсоне.

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Резников отметил, что с мая Украина начала получать от партнеров "изменяющие ход игры вещи, такие как 155-мм артиллерийские системы, а с середины лета получили вторую поддержку, которая меняет существенно все — HIMARS и другие ракетные системы залпового огня".

Системы западных стран позволили защитникам Украины попадать в цели на расстоянии 80 км, уничтожать российские склады оружия, склады с топливом и командные пункты ВС рф.

Это Резников назвал ключом к успеху в направлении Харькова и Херсона.

"Они извлекли из этого урок и стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км. Да, это усложнило их логистику, но мы больше не могли поражать эти цели с помощью HIMARS и других систем. Возникла необходимость в поиске других решений, способных продлить наши руки. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы мы могли поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта — достать и более 300 км", — сказал министр обороны.

Напомним, недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что россияне не оставляют попыток захватить город Бахмут в Донецкой области.

Враг вынужден сейчас привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения, а также прибегать к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.