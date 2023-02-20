Резніков розповів, які танки отримають в своє розпорядження українські військові

Олексій Резніков

Українські військові отримають як мінімум два танкових батальйони Leopard 2. До того ж бійцям ЗСУ буде передано Challenger 2, Abrams та AMX-10.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу у понеділок, 20 лютого, передає РБК-Україна.

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"Я впевнений, що буде як мінімум два батальйони танків Leopard 2. І у нас також, імовірно, буде шість чи сім батальйонів з Leopard 1 з боєприпасами. Це буде коаліція. Різні країни нададуть ці танки Leopard 1. І також будуть танки Challenger 2 й Abrams та легкі танки AMX-10 з Франції", — сказав Резніков.

Міністр оборони сподівається, що ЗСУ отримають танки Leopard 2 до квітня цього року. Однак це буде залежати від термінів підготовки екіпажів військових.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися у середині березня. Ймовірно, воно буде проходити онлайн.

Також ми писали, що Олексій Резніков повідомив, що українські військові отримають далекобійну зброю. При цьому він назвав терміни ходу, коли західні партнери його передадуть.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.