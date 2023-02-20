Резніков розповів, коли може відбутися наступний "Рамштайн"

Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися у середині березня. Ймовірно, воно буде проходити онлайн.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на слова Резнікова.

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"Наступна дата, якщо я не помиляюся, це — середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Я думаю, що річниця "Рамштайну", який почався в квітні торік, напевно і буде у Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А у березні, я думаю, я буду мати нагоду підключатися з Києва", — сказав Резніков.

Нагадаємо, за словами Президента України Володимира Зеленського, у Брюсселі 14 лютого під час зустрічі міністрів оборони західних країн у форматі "Рамштайн" було підтверджено постачання українськими партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових.

Також ми писали, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.