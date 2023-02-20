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Резников рассказал, какие танки получат в свое распоряжение украинские военные

20 февраля 2023 19:10
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Резников рассказал, какие танки получат в свое распоряжение украинские военные
Алексей Резников
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Украинские военные получат как минимум два танковых батальона Leopard 2. К тому же бойцам ВСУ будут переданы Challenger 2, Abrams и AMX-10.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в понедельник, 20 февраля, передает РБК-Украина.

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"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции", — сказал Резников.

Министр обороны надеется, что ВСУ получат танки Leopard 2 до апреля этого года. Однако это будет зависеть от сроков подготовки военных экипажей.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может состояться в середине марта. Вероятно, оно будет проходить онлайн.

Также мы писали, что Алексей Резников сообщил, что украинские военные получат дальнобойное оружие. При этом он назвал сроки хода, когда западные партнеры его передадут.

Добавим, Министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

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