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Резников рассказал, когда Украина сможет получить истребители от союзников

19 июня 2023 21:09
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Резников рассказал, когда Украина сможет получить истребители от союзников
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УП
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Украина сможет получить на вооружение западные истребители не раньше Нового года. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "символическим".

Об этом Резников рассказал в интервью изданию Настоящее время.

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"И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и сады. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и т.д.", — рассказал министр обороны.

По словам Резникова, в письме Санта Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил министр, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 взлетел".

Напомним, Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине быстрее всего нужны самолеты.

Мы также писали, что тренировочный процесс возглавят Нидерланды и Дания. Затем присоединятся другие страны.

 

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