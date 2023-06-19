Резников рассказал, когда Украина сможет получить истребители от союзников
Украина сможет получить на вооружение западные истребители не раньше Нового года. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это "символическим".
Об этом Резников рассказал в интервью изданию Настоящее время.
F-16 — когда Украина сможет получить истребители
"И это символично. Потому что я на прошлогодние Рождество и Новый год записал обращение к Санта Клаусу, где я прошу помощь в интересах детей Украины, чтобы они могли учиться, ходить в школы и сады. Я попросил определенные вещи у Санты: артиллерию, снаряды, танки и т.д.", — рассказал министр обороны.
По словам Резникова, в письме Санта Клаусу он также нарисовал маленький самолетик. Поэтому, как уточнил министр, было бы логично, чтобы хотя бы к Новому году "первый F-16 взлетел".
Напомним, Украина планирует отправить "несколько десятков" боевых пилотов для обучения на истребителях F-16. На фоне контрнаступления Украине быстрее всего нужны самолеты.
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