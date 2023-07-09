Резніков розповів про роботу над посиленням ППО: які міста стануть краще захищеними

Міністр оборони України Олексій Резніков під час презентації defense tech кластеру BRAVE1, у Києві. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планується посилення системи протиповітряної оборони в низці українських міст. Він згадав це під час підбиття підсумків 500 днів повномасштабної російської агресії проти України.

Про це він розповів у Facebook.

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"Для мене особисто це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і одночасно впевненості, що ми переможемо", — зазначив Резніков.

Міністр оборони також розповів, що не очікував, що росіяни будуть обстрілювати ракетами мирні міста.

"Це очевидно суперечило їхній цілі. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо. Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану", — зазначив Резніков.

Джерело: Олексій Резніков

Нагадаємо, що 8 липня рівно 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони Олексій Резніков нагадав українцям про успіхи ЗСУ і з чого все починалось.

Також ми повідомляли, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.