Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Резніков розповів про роботу над посиленням ППО: які міста стануть краще захищеними arrow

Резніков розповів про роботу над посиленням ППО: які міста стануть краще захищеними

9 липня 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Резніков розповів про роботу над посиленням ППО: які міста стануть краще захищеними
Міністр оборони України Олексій Резніков під час презентації defense tech кластеру BRAVE1, у Києві. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планується посилення системи протиповітряної оборони в низці українських міст. Він згадав це під час підбиття підсумків 500 днів повномасштабної російської агресії проти України.

Про це він розповів у Facebook.

Читайте також:

В яких містах посилять ППО

"Для мене особисто це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і одночасно впевненості, що ми переможемо", — зазначив Резніков.

Міністр оборони також розповів, що не очікував, що росіяни будуть обстрілювати ракетами мирні міста.

"Це очевидно суперечило їхній цілі. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо. Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану", — зазначив Резніков.

Джерело: Олексій Резніков

Нагадаємо, що 8 липня рівно 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони Олексій Резніков нагадав українцям про успіхи ЗСУ і з чого все починалось.

Також ми повідомляли, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз