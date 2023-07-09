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Резников рассказал о работе над усилением ПВО: какие города станут лучше защищенными

9 июля 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Резников рассказал о работе над усилением ПВО: какие города станут лучше защищенными
Министр обороны Украины Алексей Резников во время презентации defense tech кластера BRAVE1 в Киеве. Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планируется усиление системы противовоздушной обороны в ряде украинских городов. Он вспомнил об этом при подведении итогов 500 дней полномасштабной российской агрессии против Украины.

Об этом он рассказал в Facebook.

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"Для меня лично это было время переоценки многих вещей, осознания ошибок и одновременно уверенности, что мы победим", — отметил Резников.

Министр обороны также рассказал, что не ожидал, что россияне будут обстреливать ракетами мирные города.

"Это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе еще нет, но работаем. Я не мог представить, что население такой большой страны может тотально потерять мораль, деградировать до животного состояния", — отметил Резников.

Источник: Алексей Резников

Напомним, что 8 июля ровно 500 дней с начала полномасштабного вторжения России. Министр обороны Алексей Резников напомнил украинцам об успехах ВСУ и с чего все начиналось.

Также мы сообщали, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 год станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.

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