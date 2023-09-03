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Резніков розповів, скільки допомоги від західних партнерів вже отримала Україна

3 вересня 2023 15:56
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Валерія Пержун
редактор
Резніков розповів, скільки допомоги від західних партнерів вже отримала Україна
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: УП
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Західні партнери допомагають Україні наближати спільну перемогу. Так, стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення держава отримала близько 100 мільярдів доларів допомоги.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.

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На думку міністра оборони Олексія Резнікова, якщо оцінити всі пакети допомоги від партнерів від початку повномасштабного вторгнення, вийде близько 100 мільярдів доларів.

"Ми отримали в грошах зброї і техніки різної, набоїв, снарядів і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів", — підкреслив Резніков.

За його словами, левову частку Україні передали США. 

"Тільки від США — більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", — повідомив міністр. 

При цьому, за його словами, більшість бюджету Міністерства оборони йде на грошове забезпечення військових і компенсації.

Нагадаємо, Міноборони виграло суд проти недобросовісного постачальника сухпаїв для ЗСУ.

Водночас стало відомо, що адміністрація Байдена надасть Україні боєприпаси, що містять збіднений уран.

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