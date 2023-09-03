Резников рассказал, сколько помощи от западных партнеров уже получила Украина
Западные партнеры помогают Украине приближать общую победу. Так, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения государство получило около 100 миллиардов долларов помощи.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Укринформу.
Сколько денег выделили западные партнеры в помощь Украине
По мнению министра обороны Алексея Резникова, если оценить все пакеты помощи от партнеров с начала полномасштабного вторжения, то получится около 100 миллиардов долларов.
"Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов", — подчеркнул Резников.
По его словам, львиную долю Украине передали США.
"Только от США — более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен", — сообщил министр.
При этом, по его словам, большинство бюджета Министерства обороны идет на денежное обеспечение военных и компенсации.
Напомним, Минобороны выиграло суд против недобросовестного поставщика сухпаев для ВСУ.
В то же время стало известно, что администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.