Резников рассказал, сколько помощи от западных партнеров уже получила Украина

Министр обороны Алексей Резников. Фото: УП

Западные партнеры помогают Украине приближать общую победу. Так, стало известно, что с начала полномасштабного вторжения государство получило около 100 миллиардов долларов помощи.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Укринформу.

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По мнению министра обороны Алексея Резникова, если оценить все пакеты помощи от партнеров с начала полномасштабного вторжения, то получится около 100 миллиардов долларов.

"Мы получили в деньгах оружия и техники разной, патронов, снарядов и выстрелов, я думаю, под 100 миллиардов", — подчеркнул Резников.

По его словам, львиную долю Украине передали США.

"Только от США — более 50 миллиардов, уже под 60 подходит. Если это умножить на курс гривны, вы увидите, сколько это триллионов гривен", — сообщил министр.

При этом, по его словам, большинство бюджета Министерства обороны идет на денежное обеспечение военных и компенсации.

Напомним, Минобороны выиграло суд против недобросовестного поставщика сухпаев для ВСУ.

В то же время стало известно, что администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.