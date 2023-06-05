Резніков розповів, за яких умов Україна прийме Китай як посередника у закінченні війни

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Google.com

Існує лише одна умова, за якої Україна згодиться прийняти Китай як посередника війни. Йдеться про той випадок, якщо Пекін змусить Кремль вивести абсолютно всі російські війська з української території.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю для видання The Straits Times.

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За словами Олексія Резнікова, Україні потрібні гарантії того, що Москва готова жити в мирі в Києвом. Першочерговий крок — це виведення всіх російських військ з української території.

Резніков зазначив, що лише після того, як Пекіну вдасться змусити Росію до такого кроку, Україна зрозуміє, що Китай справді має значний вплив на Кремль.

"Першим сигналом має бути повне звільнення українських територій. Нехай вони продемонструють нам жест доброї волі і виведуть свої збройні сили з території України. Якщо ні, вибачте, з якої (причини — Ред.) ми будемо сидіти і витрачати час?" — заявив Резніков.

У Китаю незрозумілі наміри

Міністр оборони України також додав, що Китай, можливо, і має певний вплив на Росію, однак остаточні наміри лишаються не до кінця зрозумілими.

"Я вважаю, що Китай (став — Ред.) старшим братом, а Росія - молодшим братом. Старший брат може переконати молодшого брата припинити цю кровопролитну війну", — сказав Резніков.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна не встигне отримати літаки F-16 під літній контрнаступ Сил оборони України. Скоріш за все, ЗСУ отримають ці літаки уже восени чи навіть узимку. За словами Олексія Резнікова, передача Збройним силам України літаків F-16 не вплине на очікуваний улітку контрнаступ на позиції російських окупантів.

Додамо, голова Міноборони України Олексій Резніков назвав мирний план Індонезії схожим на російський. Пропозиція включала припинення військових дій та проведення референдумів на півдні та сході України.