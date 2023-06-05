Резников рассказал, при каких условиях Украина примет Китай в качестве посредника в окончании войны

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Google.com

Существует только одно условие, при котором Украина согласится принять Китай в качестве посредника войны. Речь идет о случае, если Пекин заставит Кремль вывести абсолютно все российские войска с украинской территории.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Straits Times.

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По словам Алексея Резникова, Украине нужны гарантии того, что Москва готова жить в мире в Киеве. Первоочередной шаг — вывод всех российских войск с украинской территории.

Резников отметил, что только после того, как Пекину удастся вынудить Россию к такому шагу, Украина поймет, что Китай действительно оказывает значительное влияние на Кремль.

"Первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий. Пусть они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины. Если нет, извините, с какой (причины — Ред.) мы будем сидеть и тратить время?" – заявил Резников.

У Китая непонятные намерения

Министр обороны Украины также добавил, что Китай, возможно, и оказывает определенное влияние на Россию, однако окончательные намерения остаются не до конца понятными.

"Я считаю, что Китай (стал — Ред.) старшим братом, а Россия — младшим братом. Старший брат может убедить младшего брата прекратить эту кровопролитную войну", — сказал Резников.

Напомним, ранее мы писали, что Украина не успеет получить самолеты F-16 под летнее контрнаступление сил обороны Украины. Скорее всего, ВСУ получат эти самолеты уже осенью или даже зимой. По словам Алексея Резникова, передача Вооруженным силам Украины самолетов F-16 не повлияет на ожидаемое летом контрнаступление на позиции российских окупантов.

Добавим, глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал мирный план Индонезии похожим на российский. Предложение включало прекращение военных действий и проведение референдумов на юге и востоке Украины.