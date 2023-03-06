Резников рассказал, по какому принципу в Украине происходит мобилизация

​​​Процессом мобилизации, по словам Резникова, руководит не Министерство обороны

Мобилизационный план, объявленный еще в 2022 году, до сих пор не завершен. Задачу военкоматов определяет Генеральный штаб, а Минобороны только контролирует этот процесс.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию Лига.

Мобилизация не завершена

Комментируя мобилизацию в Украине, министр обороны заявил, что этот процесс продолжается.

"Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен", — подчеркнул Резников.

Принцип комплектования армии

Глава Минобороны отметил, что всем процессом руководит Генеральный штаб.

"В Генштабе есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов", — пояснил Резников.

Минобороны, по его словам, только осуществляет контроль над процессом.

Цифровизация Минобороны

Также министерство пытается сменить "бумажную смесь на цифровизированный продукт".

По словам Алексея Резникова, этот продукт уже создан, его пока не внедрили. Этим будет заниматься новый замминистра Виталий Дейнега.

Напомним, что в период всеобщей мобилизации, кроме участия в боевых действиях, некоторые граждане могут привлекаться к целевой мобилизации. Такие граждане помогут ликвидировать последствия боевых действий.

Фото: "Лига"