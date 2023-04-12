Резніков та міністр оборони Іспанії спростували заяви про те, що війська НАТО воюють в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков (третій праворуч) і міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (четверта ліворуч) беруть участь у зустрічі в Мадриді 12 квітня. Фото: JJ Guillen/AFP/Getty Images

Під час зустрічі в Мадриді (Іспанія), 12 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес спростували чутки про те, що війська НАТО воюють в Україні проти Росії. Такі звинувачення виникли в результаті витоку секретних документів Пентагону.

Про це пише CNN.

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Чутки про те, що війська НАТО воюють в Україні

"Це абсолютно неправда, що в Україні є війська НАТО", — заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на спільній пресконференції в Мадриді з Олексієм Резніковим.

Своєю чергою, український міністр оборони також висловився щодо цього.

"Неправда, що в Україні є персонал НАТО", — заявив Резніков.

Окрім того, Резнікова запитали про витік секретних документів Пентагону. Міністр оборони України сказав, що в ньому "багато даних, які не відповідають дійсності і вже неактуальні. Бенефіціаром цієї операції є Росія або її союзники чи симпатики.

Він також додав, що упевнений, що Україна та Союзники США працюватимуть над тим, щоб "нейтралізувати цей витік і уникнути цього в майбутньому".

Нагадаємо, нещодавно у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Правдивість цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Окрім того, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.