РФ атаковала железнодорожные объекты в Херсоне — предупреждают об изменениях движения поездов
Российские оккупанты обстреляли в среду, 8 мая, железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. Вражеская атака повредила колеи и вокзал.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Обстрел инфраструктуры Укрзализныци 8 мая
"Укрзализныця снова под прицелом врага! Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города", — написали в Укрзализныце, говоря о последствиях обстрела.
В компании предупредили, что в результате атаки есть определенные изменения в расписании движения поездов. В частности, движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.
"Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику", — написали в Укрзализныце.
Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.
К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, известно о раненых в Броварах Киевской области.
Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.
Читайте Новини.LIVE!