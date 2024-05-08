РФ атаковала железнодорожные объекты в Херсоне — предупреждают об изменениях движения поездов

Последствия обстрела железнодорожного вокзала. Фото архивное: скриншот с видео

Российские оккупанты обстреляли в среду, 8 мая, железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. Вражеская атака повредила колеи и вокзал.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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"Укрзализныця снова под прицелом врага! Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города", — написали в Укрзализныце, говоря о последствиях обстрела.

В компании предупредили, что в результате атаки есть определенные изменения в расписании движения поездов. В частности, движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

"Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику", — написали в Укрзализныце.

Скриншот

Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, известно о раненых в Броварах Киевской области.

Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.