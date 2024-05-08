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РФ атаковала железнодорожные объекты в Херсоне — предупреждают об изменениях движения поездов

8 мая 2024 09:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ атаковала железнодорожные объекты в Херсоне — предупреждают об изменениях движения поездов
Последствия обстрела железнодорожного вокзала. Фото архивное: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты обстреляли в среду, 8 мая, железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. Вражеская атака повредила колеи и вокзал.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Обстрел инфраструктуры Укрзализныци 8 мая

"Укрзализныця снова под прицелом врага! Утром, 8 мая, страна-террорист атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов повреждены пути и вокзал города", — написали в Укрзализныце, говоря о последствиях обстрела.

В компании предупредили, что в результате атаки есть определенные изменения в расписании движения поездов. В частности, движение поезда №121/122 Киев — Херсон — Киев временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

"Остальные поезда Укрзализныци продолжают движение по графику", — написали в Укрзализныце.

Обстрел Украины 8 мая
Скриншот

 

Напомним, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Впоследствии стало известно, что РФ атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредила оборудование.

К слову, враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, известно о раненых в Броварах Киевской области.

Затем Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.

война
Укрзализныця
Херсон
россияне
Херсонская область
вокзалы
оккупанты
война в Украине
поезд

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