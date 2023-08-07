РФ б'є по Харківщині: Синєгубов розповів про наслідки нещодавних обстрілів

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

7 серпня близько 9:15 ранку ворог завдав удару по Харкову, застосувавши ракету С-300. Внаслідок цього було пошкоджено будівлю цивільного підприємства в Холодногірському районі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Голова Харківської ОВА розповів, що минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

На Харківщині внаслідок обстрілів є загиблі і поранені

Також ворог вдарив по Куп'янську, внаслідок чого зазнав поранення 31-річний цивільний чоловік.

У селі Путникове Куп'янського району зазнала поранення жінка 61 року та її 65-річний чоловік.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району загинула жінка 57 років. Чоловік 66 років зазнав важкого поранення та був госпіталізований.

Також Синєгубов розповів, що внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено будівлі фермерського господарства, сталася пожежа.

"У селі Кучерівка Куп'янського району пошкоджені приватні домоволодіння, сталася пожежа. Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлю фермерського господарства", — додав він.

Крім того, за інформацією Синєгубова, тривають бої на Куп'янському напрямку. Минулої доби ЗСУ дали відсіч спробі ворога піти в наступ східніше Петропавлівки. Окупанти відступили з втратами.

Раніше ми вже розповідали, що 6 серпня внаслідок російського обстрілу села Подоли Куп’янської громади Харківської області загинула співробітниця районної військової адміністрації, головний бухгалтер Валентина Шевченко.

Як повідомлялося раніше, 6 серпня під час повітряної тривоги російські терористи обстріляли Харків. Окупанти випустили ракети С-300 із ЗРК. Відомо, що вибухи пролунали приблизно о 9 ранку. Тоді ж оголосили повітряну тривогу. Під атаку потрапив Холодногірський район.