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РФ бьет по Харьковщине: Синегубов рассказал о последствиях недавних обстрелов

7 августа 2023 09:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
РФ бьет по Харьковщине: Синегубов рассказал о последствиях недавних обстрелов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

7 августа около 9:15 утра враг нанес удар по Харькову, применив ракету С-300. В результате было повреждено здание гражданского предприятия в Холодногорском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Глава Харьковской ОВА рассказал, что за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

На Харьковщине в результате обстрелов есть погибшие и раненые

Также враг ударил по Купянску, в результате чего получил ранение 31-летний гражданский мужчина.

В селе Путниково Купянского района получила ранение женщина 61 года и ее 65-летний муж.

В результате удара управляемой авиабомбой по селу Подолы Купянского района погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Также Синегубов рассказал, что в результате удара управляемой авиабомбой по селу Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошел пожар.

"В селе Кучеривка Купянского района повреждены частные домовладения, произошел пожар. В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждено здание фермерского хозяйства" , — добавил он.

Кроме того, по информации Синегубова, продолжаются бои на Купянском направлении. За прошедшие сутки ВСУ дали отпор попытке врага пойти в наступление восточнее Петропавловки. оккупанты отступили с потерями.

Ранее мы уже рассказывали, что 6 августа в результате российских обстрелов села Подолы Купянской общины Харьковской области погибла сотрудница районной военной администрации, главный бухгалтер Валентина Шевченко.

Как сообщалось ранее, 6 августа во время воздушной тревоги российские террористы обстреляли Харьков. оккупанты выпустили ракеты С-300 из ЗРК. Известно, что взрывы прогремели примерно в 9 утра. Тогда же была объявлена воздушная тревога. Под атаку попал Холодногорский район.

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