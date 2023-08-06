Росіяни випустили ракети С-300 по Харкову 6 серпня

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Вранці 6 серпня під час повітряної тривоги російські терористи обстріляли Харків. Окупанти випустили ракети С-300 із ЗРК.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відомо, що вибухи пролунали приблизно о 9 ранку. Тоді ж оголосили повітряну тривогу.

Повідомляється, що під атаку потрапив Холодногірський район. Наразі немає інформації щодо постраждалих.

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо — ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька раз атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження інфраструктури. Також поранення отримав один чоловік.