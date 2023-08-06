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Росіяни випустили ракети С-300 по Харкову: Синєгубов розповів наслідки атаки

6 серпня 2023 10:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни випустили ракети С-300 по Харкову 6 серпня
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Telegram Олега Синєгубова
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 6 серпня під час повітряної тривоги російські терористи обстріляли Харків. Окупанти випустили ракети С-300 із ЗРК. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Відомо, що вибухи пролунали приблизно о 9 ранку. Тоді ж оголосили повітряну тривогу.

Повідомляється, що під атаку потрапив Холодногірський район. Наразі немає інформації щодо постраждалих. 

"Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Попередньо — ЗРК С-300. Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі", — йдеться у повідомленні. 

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Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька раз атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження інфраструктури. Також поранення отримав один чоловік. 

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