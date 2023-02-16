РФ з тріском провалила модернізацію ракети Х-101 - відомості Генштабу ЗСУ

РФ із тріском провалила модернізацію ракети Х-101, — Генштаб ЗСУ
Росія з тріском провалила модернізацію крилатої ракети Х-101 та не змогла здійснити масований прорив української ППО. Ця ракета рухається за допомогою кількох навігаційних систем і може змінювати висоту польоту — від 30 до 6 тис. метрів — та швидкість.
Про це на брифінгу повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ полковник Микола Данилюк.
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Модернізація ракети
За словами Данилюка, проведені дослідження та статистика роботи української системи ППО показали, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора.
"Масових проривів системи ППО не відбувається. Спроба вдосконалити так зване "високоточне" озброєння провалилася", — сказав полковник Микола Данилюк і зазначив, що російські ракети все частіше падають на території росії, не долітаючи до України.
Нагадаємо, що 16 лютого близько 12:18 по всій території України оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових груп, причина у зльоті російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинжал".
Як повідомляють моніторингові групи, з авіабази "Саваслейка", що у Нижегородській області, злетів російський винищувач МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети аеробалістичні ракети "Кинжал", які наші засоби ППО не можуть перехопити.