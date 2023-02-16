РФ з тріском провалила модернізацію ракети Х-101 - відомості Генштабу ЗСУ

Російські ракети

Росія з тріском провалила модернізацію крилатої ракети Х-101 та не змогла здійснити масований прорив української ППО. Ця ракета рухається за допомогою кількох навігаційних систем і може змінювати висоту польоту — від 30 до 6 тис. метрів — та швидкість.

Про це на брифінгу повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ полковник Микола Данилюк.

Модернізація ракети

За словами Данилюка, проведені дослідження та статистика роботи української системи ППО показали, що остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань країни-агресора.

"Масових проривів системи ППО не відбувається. Спроба вдосконалити так зване "високоточне" озброєння провалилася", — сказав полковник Микола Данилюк і зазначив, що російські ракети все частіше падають на території росії, не долітаючи до України.

Нагадаємо, що 16 лютого близько 12:18 по всій території України оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових груп, причина у зльоті російського винищувача МіГ-31К, який може нести ракети "Кинжал".

Як повідомляють моніторингові групи, з авіабази "Саваслейка", що у Нижегородській області, злетів російський винищувач МіГ-31К, що може нести гіперзвукові ракети аеробалістичні ракети "Кинжал", які наші засоби ППО не можуть перехопити.