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РФ с треском провалила модернизацию ракеты Х-101, — Генштаб ВСУ

16 февраля 2023 12:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ с треском провалила модернизацию ракеты Х-101 - сведения Генштаба ВСУ
Российские ракеты
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия с треском провалила модернизацию крылатой ракеты Х-101 и не смогла осуществить массированный прорыв украинской ПВО. Эта ракета движется с помощью нескольких навигационных систем и может менять высоту полета — от 30 до 6 тыс. метров — и скорость.   

Об этом на брифинге сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк.

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По словам Данилюка, проведенные исследования и статистика работы украинской системы ПВО показали, что последняя модернизация крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий страны-агрессора.

"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое "высокоточное" вооружение провалилась", — сказал полковник Николай Данилюк и указал, что российские ракеты все чаще падают на территории самой рф, не долетая до Украины.

Напомним, что 16 февраля около 12:18 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых групп, причина во взлете российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".

Как сообщают мониторинговые группы, с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области взлетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые наши средства ПВО не могут перехватить.

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