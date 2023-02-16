РФ с треском провалила модернизацию ракеты Х-101 - сведения Генштаба ВСУ

РФ с треском провалила модернизацию ракеты Х-101, — Генштаб ВСУ
Россия с треском провалила модернизацию крылатой ракеты Х-101 и не смогла осуществить массированный прорыв украинской ПВО. Эта ракета движется с помощью нескольких навигационных систем и может менять высоту полета — от 30 до 6 тыс. метров — и скорость.
Об этом на брифинге сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк.
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Модернизация ракеты
По словам Данилюка, проведенные исследования и статистика работы украинской системы ПВО показали, что последняя модернизация крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий страны-агрессора.
"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое "высокоточное" вооружение провалилась", — сказал полковник Николай Данилюк и указал, что российские ракеты все чаще падают на территории самой рф, не долетая до Украины.
Напомним, что 16 февраля около 12:18 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. По данным мониторинговых групп, причина во взлете российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Как сообщают мониторинговые группы, с авиабазы "Саваслейка" в Нижегородской области взлетел российский истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые наши средства ПВО не могут перехватить.