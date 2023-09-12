"РФ хоче перетворити геноцид у буденність": Зеленський виступив перед нідерландськими студентами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Росіяни хочуть заморозити війну. Україна має цьому протистояти у єдності з міжнародними партнерами.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед нідерландськими студентами.

Читайте також:

Про що Зеленський говорив із нідерландськими студентами

Президент України звернувся до студентів Лейденського університету, Університету Амстердама та Гаазького університету прикладних наук.

"Вдячний усій студентській спільноті Нідерландів за щиру увагу до України та підтримку наших людей! Лідерство Нідерландів дійсно допомагає нам єднати світ заради наших спільних цінностей", — зазначив він.

У своєму виступі Зеленський наголосив, що Україна шукає причини для єдності з різними країнами заради свободи всього світу.

"Росіяни хочуть, щоб геноцид став чимось, що грає на задньому плані. Вони хочуть заморозити війну та перетворити шокуючі події на щось повсякденне. Ваш внесок допомагає нам об'єднати світ заради спільних цінностей", — заявив Президент.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини оборонну взаємодію.

Також Зеленський провів військовий кабінет.