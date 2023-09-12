"РФ хочет превратить геноцид в обыденность": Зеленский выступил перед нидерландскими студентами

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Россияне хотят заморозить войну. Украина должна этому противостоять в единстве с международными партнерами.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед нидерландскими студентами.

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Президент Украины обратился к студентам Лейденского университета, Университета Амстердама и Гаагского университета прикладных наук.

"Благодарен всему студенческому сообществу Нидерландов за искреннее внимание к Украине и поддержку наших людей! Лидерство Нидерландов действительно помогает нам объединять мир ради наших общих ценностей", — отметил он.

В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что Украина ищет причины для единства с разными странами ради свободы всего мира.

"Россияне хотят, чтобы геноцид стал чем-то, что играет на заднем плане. Они хотят заморозить войну и превратить шокирующие события в нечто повседневное. Ваш вклад помогает нам объединить мир ради общих ценностей", — заявил Президент.

Напомним, Зеленский обсудил с главой МИД Германии оборонное взаимодействие.

Также Зеленский провел военный кабинет.