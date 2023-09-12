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Зеленський провів військовий кабінет: деталі

12 вересня 2023 12:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський провів військовий кабінет: деталі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вівторок, 12 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів військовий кабінет. За його словами, говорили лише про фронт та підготовку до зустрічних дій ворога.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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"Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", — сказав Президент. 

Він додав, що також обговорювали підготовку до зустрічних дій ворога, зокрема:

  • зведення укріплень,
  • підсилення наших оборонців на відповідних ділянках,
  • дані розвідок про дати та напрямки.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський заявив, що його команда має бути готова до довгої війни. За його словами, він готовий.

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