РФ показує, як нищить муляжі замість зразків західної зброї, — CNN

Муляж зброї. Фото: CNN

Росіяни показують як "вправно" та "професійно" знищують муляжі західної техніки в Україні. ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами та успішно обдурили російських загарбників.

Про це повідомляє CNN.

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Як з'ясувалося, сотні одиниць "знищеної" Росією військової техніки на території України виявилися муляжами, а не унікальною західною зброєю.

ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами, і це дозволило ввести в оману російських загарбників. Окупанти даремно витратили дрони, ракети і снаряди, рапортувавши щодо сотень знищених цілей. Росіяни думали, що "нищили" українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО, а їх насправді "копіюють" у невеликому ангарі.

Макет західної зброї. Фото: CNN

"Якщо муляж був знищений, ми працювали не даремно. Така витівка має дві мети: врятувати життя українців і обманом змусити росіян розтратити їхні власні, дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети", — розповів представник компанії, яка займалася виготовленням муляжів.

Представник компанії також додав, що росіяни знищили вже сотні таких муляжів. Розробники навіть не встигають задовольняти попит з боку військових.

Нагадаємо, у травні російське військове командування заявило про нагородження окупантів із підрозділів, які зазнали втрат під Бахмутом. Таким чином відомство Сергія Шойгу маскує свої невдачі.