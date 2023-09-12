РФ показує, як нищить муляжі замість зразків західної зброї, — CNN
Росіяни показують як "вправно" та "професійно" знищують муляжі західної техніки в Україні. ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами та успішно обдурили російських загарбників.
Про це повідомляє CNN.
Як росіяни знищували муляжі західної техніки
Як з'ясувалося, сотні одиниць "знищеної" Росією військової техніки на території України виявилися муляжами, а не унікальною західною зброєю.
ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами, і це дозволило ввести в оману російських загарбників. Окупанти даремно витратили дрони, ракети і снаряди, рапортувавши щодо сотень знищених цілей. Росіяни думали, що "нищили" українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, РЛС та засоби ППО, а їх насправді "копіюють" у невеликому ангарі.
"Якщо муляж був знищений, ми працювали не даремно. Така витівка має дві мети: врятувати життя українців і обманом змусити росіян розтратити їхні власні, дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети", — розповів представник компанії, яка займалася виготовленням муляжів.
Представник компанії також додав, що росіяни знищили вже сотні таких муляжів. Розробники навіть не встигають задовольняти попит з боку військових.
Нагадаємо, у травні російське військове командування заявило про нагородження окупантів із підрозділів, які зазнали втрат під Бахмутом. Таким чином відомство Сергія Шойгу маскує свої невдачі.