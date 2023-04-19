РФ пытается перекрыть доступ бойцов ВСУ к Starlink, — WP

Украинский военный и Starlink. Фото: mil.in.ua

Согласно секретному докладу американской разведки, Россия пытается перекрыть доступ украинских военных в интернет через спутниковую связь Starlink. Миллиардер Илон Маск предоставил Киеву его с первых дней войны.

Об этом сообщает The Wanhington Post.

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Москва месяцами экспериментировала со своими системами радиоэлектронной борьбы "Тобол", пытаясь нарушить передачу данных Starlink в Украине, утверждается в ранее не разглашавшейся сверхсекретной оценке.

Документ, содержащийся в кэше секретных материалов, утечка которых произошла через платформу обмена сообщениями Discord, датирована мартом и не указывает на то, были ли какие-либо из российских испытаний успешными. Но, тем не менее, выводы разведки впечатляют, поскольку они, похоже, подтверждают то, что наблюдатели ранее только предполагали: программа, якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть использована для атаки спутников его противников.

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Пентагон не ответил на вопрос об утечке оценки.

"Эти системы составляют важный уровень в коммуникационной сети Украины", — сказал майор Чарли Дитц, представитель Министерства обороны.

Он добавил, что ведомство сосредоточено на предоставлении украинцам спутниковых возможностей, в которых они нуждаются.

Спикер Минобороны Украины Константин Жура заявил, что официальные лица в Киеве знают об усилиях России и принимают меры для их нейтрализации.

"Starlink оказался жизненно важным для украинских военных, которые полагаются на небольшие портативные терминалы для связи на поле боя и передачи разведывательных данных. Российские войска успешно выводят из строя другие средства связи, в частности, радиостанции и мобильные телефоны, но спутниковые сигналы тяжелее перебить", — пишет WP.

Прошлой осенью Маск столкнулся с негативной реакцией со стороны украинских лидеров после того, как предложил план прекращения войны, который критики сочли слишком благоприятным для России. Через несколько недель бизнес-магната снова раскритиковали, когда он пригрозил прекратить финансирование экстренного сервиса Starlink. Это заставило его быстро сменить курс.

Непонятно, были ли перебои в работе Starlink, о которых сообщалось в Украине, результатом российских экспериментов с "Тоболом" или других средств глушения, используемых российскими войсками, таких как система "Тирада-2", установлена на грузовиках. Украинские войска сообщали о нарушении связи в октябре, когда они продвигались к российским позициям во время успешных контрнаступлений на юге и востоке. Украинские официальные лица тогда предположили, что SpaceX ограничила доступ в интернет в этих районах, чтобы россияне не могли пользоваться услугой.

Аналитики обнаружили по меньшей мере семь комплексов "Тобол" в России, расположенных рядом с объектами, используемыми для отслеживания спутников, согласно отчету, опубликованному в этом месяце Фондом "Безопасный мир", частной группой, занимающейся вопросами космической безопасности и устойчивого развития. По их словам, некоторые из этих объектов являются штаб-квартирами для постановщиков мобильных помех.

По данным Фонда "Безопасный мир", препятствия спутниковой связи могут возникать в двух местах: в космосе, когда спутники становятся мишенью для атак и на земле, когда оружие может нацеливаться на приемники.

Наземный метод, известный как глушение нисходящей линии связи, передает сигнал на той же частоте, что и спутник, препятствующий подключенным устройствам получать сигнал. Этот метод имеет меньший радиус действия, поскольку он зависит от того, насколько близко к системам, которые он намерен вывести из строя, находится глушилка.

В прошлом году Маск заявил, что программный патч помог преодолеть препятствия на терминалах Starlink. Непонятно, идет ли речь о глушении нисходящей линии связи. "Тобол" разработан для того, чтобы нарушить сам сигнал на пути к терминалу.

В попавшем в сеть документе описывается текущий военный оперативный эксперимент России по поражению системы спутниковой связи Starlink над Украиной с помощью российской ракеты "Тобол-1" и указываются три места на территории России, где проводились испытания. "Ориентировочный центр", куда они были направлены, находится у Бахмута на востоке Донецкой области.

Эксперимент, начатый в конце сентября, должен был длиться 25 дней, согласно оценке американской разведки, но с момента начала испытаний и до момента подготовки утечки документа для высших должностных лиц США прошло более пяти месяцев. На слайде брифинга не сказано, почему эксперимент длился так долго, возникли ли у России какие-то проблемы и достигла ли операция запланированного эффекта.

Напомним, украинские защитники за сутки сбили десять российских беспилотников. Также известно о поражении станции радиоэлектронной борьбы российской армии.