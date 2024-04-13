РФ пытается подкупить своих военных — британская разведка привела примеры

Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ

Кремль пытается подкупить российских военнослужащих, чтобы была возможность продолжать войну против Украины. Для этого президент РФ Владимир Путин подписал два закона о поддержке военных и их семей.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Читайте также:

РФ подкупает своих военных

Так, 6 апреля Путин принял два закона в поддержку военнослужащих, которые воюют в Украине, и их семей.

Известно, что первый освободил их от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитным каникулам, что является продолжением закона от октября 2022 года, который освобождал участников боевых действий от начисления пени за просрочку платежей за коммунальные услуги, кредиты и долги по карточкам.

Второй закон — вносит изменения в Трудовой кодекс РФ и запрещает работодателям увольнять вдов российских военных в течение одного года со дня смерти.

"Кремль, вероятно, принял эти законы в надежде успокоить российских военнослужащих, финансово привлечь больше новобранцев присоединиться к борьбе в обмен на государственные льготы и ограничить критику со стороны дружин погибших военнослужащих", — считают в британской разведке.

Минобороны отметило, что любые платежные каникулы стоят правительству РФ немного в краткосрочной перспективе.

Однако они, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в России и ее перспектив.

Сводка британской разведки

Напомним, российские захватчики проводят вербовку женщин в колониях внутри страны. Враг пытается найти дополнительный человеческий ресурс для войны против Украины.

Также мы писали, что ФСБ активно вербует украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.