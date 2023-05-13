РФ нацелились полностью захватить Луганскую область, — ISW

Российские войска в поле боя. Фото: РосСМИ

Сегодня, 13 мая, эксперты ISW сообщили, что РФ хочет захватить остальную часть Луганской области. Также в их цель входит продвинуться в Харьковскую и Донецкую области.

Об этом информирует ISW.

Читайте также:

Цели Российской Федерации

Отмечается, что министерство обороны России попыталось отвлечь внимание и унять паранойю информационного пространства относительно возможного контрнаступления Украины в Луганской области. РФ отрицала прорыв украинских войск 11 мая из-за российских рубежей на Купянском и Лиманском направлениях. Они утверждали, что якобы российские войска отбили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Котляровки Харьковской области (25 км северо-западнее Сватового) и Дибровы (5 км юго-западнее с. Кременная) и г. Кременная Луганской области.

Российское министерство обороны 12 мая опубликовало кадры, на которых российские войска с использованием танков Т-90, Т-80 и Т-72Б3, а также БМП-2 атакуют вблизи Спирного (26 км к югу от Кременной). Согласно геолокационным записям РФ оккупанты лишь незначительно продвигались к западу от Спорного. В пятницу, 12 мая, россияне совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты вели неудачные наступательные действия в районе Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной). Российский блогер утверждал, что войска РФ проводили неудачные наземные атаки на Стельмаховку (15 км к северо-западу от Сватового), Терны (16 км к западу от Кременной) и Торское (14 км к западу от Кременной).

ВСУ продолжают обстреливать российские тыловые районы в Луганской области, вызывая в информационном пространстве опасения по поводу возможностей украинских ударов на большие расстояния. Геолокационные кадры показывают последствия взрывов на Луганском машиностроительном заводе в Луганске (примерно 80-100 км по линии фронта) 12 мая.

Военный блогер РФ предположил, что украинские силы, возможно, применили оружие дальнего действия. Другие российские эксперты утверждали, что рано говорить о том, какое оружие использовала Украина, но предупредили, что весь тыл России в Луганской области находится в зоне действия ракет Storm Shadow.

Напомним, что в пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели два взрыва.