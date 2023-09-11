РФ не вивозить поранених і вбитих з поля бою: дані ISW про проблеми росіян

Поранені окупанти на полі бою. Фото: Міноборони РФ

Російські окупанти скаржаться на постійні проблеми, які нібито перешкоджають "успішним операціям" на війні в Україні. Одна із таких — невивезення тіл та поранених загарбників.

Про це йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповідають, що російські сили не евакуюють поранених або вбитих з прифронтових районів, і вони самі стверджують, що ця відсутність евакуації спонукала частину російського персоналу відмовитися від виконання бойових завдань.

Проте невивезення трупів та поранених — це не найбільша проблема загарбників. Диверсійно-розвідувальна група "Русич", ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, 8 вересня опублікувала цілий список різноманітних проблем, які, як вона стверджує, постійно виникають на лінії фронту. Зокрема, серед них:

російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям;

російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо-С" менш стійка до радіоелектронної боротьби, ніж українські системи HIMARS, надані США;

багато російських співробітників купують власні комунікаційні технології, що ускладнює зв’язок між різними підрозділами.

"Русич" може стикатися з цими проблемами з більшою інтенсивністю та частотою, ніж російські війська, оскільки це невелике та нерегулярне формування, але ISW регулярно спостерігає, як інші російські підрозділи висловлюють подібні проблеми з контрбатарейними можливостями, зв’язком та евакуацією", — кажуть аналітики.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони України знищили понад 500 російських окупантів. Ворог також зазнав чималих втрат у військовій техніці.