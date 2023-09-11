Втрати армії РФ на 11 вересня: оновлені дані Генштабу

Російські військові. Фото: росЗМІ

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили понад 500 російських окупантів. Ворог також зазнав чималих втрат у військовій техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Відтак, за минулу добу ЗСУ ліквідували приблизно 580 окупантів.

Окрім того, росіяни втратили 6 танків, 12 бронемашин, 28 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 35 БПЛА, 32 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 269210 (+580) осіб;

танків — 4560 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин — 8767 (+12) одиниць;

артилерійських систем — 5839 (+28) одиниць;

РСЗВ — 512 (+3) одиниць;

засобів ППО — 508 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4628 (+35);

крилатих ракет — 1 455 (+0);

кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8370 (+32) одиниць;

спеціальної техніки — 877 (+5).

Втрати окупантів станом на 11 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Додамо, що ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність.