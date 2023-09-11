Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати армії РФ на 11 вересня: оновлені дані Генштабу arrow

Втрати армії РФ на 11 вересня: оновлені дані Генштабу

11 вересня 2023 08:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Втрати армії РФ на 11 вересня: оновлені дані Генштабу
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили понад 500 російських окупантів. Ворог також зазнав чималих втрат у військовій техніці. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Читайте також:

Ліквідовані загарбники за добу 

Відтак, за минулу добу ЗСУ ліквідували приблизно 580 окупантів. 

Окрім того, росіяни втратили 6 танків, 12 бронемашин, 28 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 35 БПЛА, 32 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки. 

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 269210 (+580) осіб;
  • танків — 4560 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8767 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем — 5839 (+28) одиниць;
  • РСЗВ — 512 (+3) одиниць;
  • засобів ППО — 508 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4628 (+35);
  • крилатих ракет — 1 455 (+0);
  • кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8370 (+32) одиниць;
  • спеціальної техніки — 877 (+5).
Втрати РФ у війні
Втрати окупантів станом на 11 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російська професійна армія закінчилася ще минулої осені. За його словами, війна не пішла на користь путінському режиму.

Додамо, що ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз