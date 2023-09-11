РФ не вывозит раненых и убитых с поля боя: данные ISW о проблемах россиян

Раненые оккупанты на поле боя. Фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты жалуются на постоянные проблемы, которые якобы препятствуют "успешным операциям" на войне в Украине. Одна из таких — невывоз тел и раненых захватчиков.

Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Россия не вывозит раненых и убитых с поля боя

Аналитики рассказывают, что российские силы не эвакуируют раненых или убитых из прифронтовых районов, и они сами утверждают, что это отсутствие эвакуации побудило часть российского персонала отказаться от выполнения боевых задач.

Однако невывоз трупов и раненых — это не самая большая проблема захватчиков. Диверсионно-разведывательная группа "Русич", ультраправое российское нерегулярное военизированное формирование, 8 сентября опубликовала целый список разнообразных проблем, которые, как она утверждает, постоянно возникают на линии фронта. В частности, среди них:

российская контрбатарейная дальность и точность уступают украинским возможностям;

российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" менее устойчива к радиоэлектронной борьбе, чем украинские системы HIMARS, предоставленные США;

многие российские сотрудники покупают собственные коммуникационные технологии, что усложняет связь между разными подразделениями.

"Русич" может сталкиваться с этими проблемами с большей интенсивностью и частотой, чем российские войска, поскольку это небольшое и нерегулярное формирование, но ISW регулярно наблюдает, как другие российские подразделения выражают подобные проблемы с контрбатарейными возможностями, связью и эвакуацией", — говорят аналитики.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более 500 российских оккупантов. Враг также понес немалые потери в военной технике.