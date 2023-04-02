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Россияне атаковали центр Константиновки: погибли люди, есть разрушения

2 апреля 2023 12:45
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Последствия обстрела Константиновки 2 апреля
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Под вражеский огонь попал центр города, три человека погибли.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Последствия атаки

Глава областной администрации сообщил, что в результате обстрела погибли три человека. Также известно о шести пострадавших.

"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", — рассказал он.

По словам Кириленко, многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.

"В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", — добавил он.

Обстрел Константиновки 2 апреля 2023

Обстрел Константиновки 2 апреля 2023

Обстрел Константиновки 2 апреля 2023

Обстрел Константиновки 2 апреля 2023

Обстрел Константиновки 2 апреля 2023

Обстріл Костянтинівки 2 квітня 2023

Глава Офиса президента Андрей Ермак также показал фото и видео разрушений в результате атаки по Константиновке.

Напомним, в ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате удара по пункту несокрушимости погибли три человека, еще двое были ранены.

Также сообщалось, что 1 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник нанес ракетный авиаудар. Одна вражеская ракета попала в административное здание, а вторая – в инфраструктурный объект.

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