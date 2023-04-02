Россияне атаковали центр Константиновки: погибли люди, есть разрушения
В воскресенье, 2 апреля, российские оккупанты обстреляли город Константиновка Донецкой области. Под вражеский огонь попал центр города, три человека погибли.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Последствия атаки
Глава областной администрации сообщил, что в результате обстрела погибли три человека. Также известно о шести пострадавших.
"По меньшей мере три человека погибли, шесть ранены во время обстрела в Константиновке. Россияне обстреляли центральную часть города сегодня утром", — рассказал он.
По словам Кириленко, многочисленные повреждения получили многоэтажки и частные жилые дома.
"В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", — добавил он.
Глава Офиса президента Андрей Ермак также показал фото и видео разрушений в результате атаки по Константиновке.
Напомним, в ночь с 23 на 24 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке. В результате удара по пункту несокрушимости погибли три человека, еще двое были ранены.
Также сообщалось, что 1 апреля российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник нанес ракетный авиаудар. Одна вражеская ракета попала в административное здание, а вторая – в инфраструктурный объект.