В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ночной атаки на Украину

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночной атаке РФ, нацеленной на юг Украины. Противник активно атаковал регион возле Одессы, целясь, в основном, в портовую инфраструктуру и гражданские объекты.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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Подробности ночной атаки на Украину

Игнат сообщил, что ночная атака была осуществлена из районов, расположенных у Приморско-Ахтарска (территория России) и мыса Чауда в Крыму.

"С этих территорий было запущено 25 беспилотников в сторону Одессы", — заметил он.

Кроме того, Игнат упомянул, что враг также использовал стратегическую авиацию.

"Из девяти бомбардировщиков Ту-95 было запущено семь ракет. Пункты запуска этих ракет изменены — теперь они расположены западнее Энгельса, примерно в 150 км отсюда. Исходя из этой зоны, регулярно запускаются ракеты таких типов, как Х-101, Х-555 и Х-55", — добавил он.

Тем не менее большинство вражеских ракет были уничтожены на территории центральной Украины.

"Также была запущена баллистическая ракета "Искандер-М", которую удалось нейтрализовать", — отметил Игнат.

Он также сказал, что из всех воздушных целей 23 были уничтожены, хотя не все боевые дроны "Шахед" были поражены.

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов погиб один человек.

Кроме того, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.