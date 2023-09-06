Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ночной атаки на Украину arrow

В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ночной атаки на Украину

6 сентября 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Воздушных силах ВСУ рассказали подробности ночной атаки на Украину
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медиацентр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночной атаке РФ, нацеленной на юг Украины. Противник активно атаковал регион возле Одессы, целясь, в основном, в портовую инфраструктуру и гражданские объекты.

Об этом Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Подробности ночной атаки на Украину

Игнат сообщил, что ночная атака была осуществлена из районов, расположенных у Приморско-Ахтарска (территория России) и мыса Чауда в Крыму.

"С этих территорий было запущено 25 беспилотников в сторону Одессы", — заметил он.

Кроме того, Игнат упомянул, что враг также использовал стратегическую авиацию.

"Из девяти бомбардировщиков Ту-95 было запущено семь ракет. Пункты запуска этих ракет изменены теперь они расположены западнее Энгельса, примерно в 150 км отсюда. Исходя из этой зоны, регулярно запускаются ракеты таких типов, как Х-101, Х-555 и Х-55", — добавил он.

Тем не менее большинство вражеских ракет были уничтожены на территории центральной Украины.

"Также была запущена баллистическая ракета "Искандер-М", которую удалось нейтрализовать", — отметил Игнат.

Он также сказал, что из всех воздушных целей 23 были уничтожены, хотя не все боевые дроны "Шахед" были поражены.

Напомним, что в ночь на 6 сентября российские оккупанты атаковали беспилотниками Одесскую область. В результате обстрелов погиб один человек.

Кроме того, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушные цели из 33.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз