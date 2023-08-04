РФ обстрілює Україну ракетами, які 23 роки тому Київ віддав Москві

Збита ракета Х-55 під час масованого удару РФ по Україні 26 січня. Фото: Андрій Нєбитов / Telegram

З початку повномасштабного вторгнення РФ використовує крилаті ракети Х-55 для того, щоб обстрілювати мирні українські міста. Існують підтверджені докази, що це ті самі ракети, які Київ передав Москві за газові борги 23 роки тому.

Про це йдеться у розслідуванні "Схеми".

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Скільки ракет передав Київ Москві

Відомо, що усього Київ передав Москві 575 ракет, а також 11 важких бомбардувальників. Відповідну угоду про передачу озброєння підписали у 1999 році прем’єр-міністри України та Росії — Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін.

В угоді містились й серійні номери крилатих ракет. Вони мають щонайменше десять збігів з ракетами Х-55.

Докази

У квітні цього року на Київщині засобами ППО було збито ракету Х-55. У ЗМІ оприлюднили її фото.

Збита ракета на Київщині. Фото: Радіо Свобода

На ньому добре видно номер з тринадцяти цифр. Її під порядковим номером виявили у списку з номерами ракет, які Київ передав Москві.

Серійні номери ракети. Фото: Радіо Свобода

Однак, повідомляється, що часто дані ракети не несуть вибухової частини. Про це заявляли і у Генштабі ЗСУ, говорячи про те, що РФ таким чином виснажує українську ППО.

Що передав Київ Москві, окрім ракет

Відомо, що 8 жовтня 1999 року прем’єр-міністри України Валерій Пустовойтенко та Росії Володимир Путін підписали угоду на суму 275 мільйонів доларів.

Відтак, за газові борги Україна передала РФ вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС і 575 ракет Х-55. Тоді ж Київ зобов'язався передати Москві ще сотні одиниць обладнання для літаків та 24 двигуни різних типів.

Своєю чергою РФ зобов’язалась погасити заборгованість "Нафтогазу України" перед "Газпромом".

Нагадаємо, за липень росіяни запустили по Україні 150 ракет і 265 дронів-камікадзе типу "Шахед". ЗСУ збили майже всі ворожі об'єкти.

Додамо, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить до 12 ракет.