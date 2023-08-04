РФ обстреливает Украину ракетами, которые 23 года назад Киев отдал Москве

РФ обстреливает украинцев ракетами, которые 23 года назад Киев отдал Москве
С начала полномасштабного вторжения РФ использует крылатые ракеты Х-55 для обстрела мирных украинских городов. Существуют подтвержденные доказательства, что это те же ракеты, которые Киев передал Москве за газовые долги 23 года назад.
Об этом говорится в расследовании "Схемы".
Сколько ракет передал Киев Москве
Известно, что всего Киев передал Москве 575 ракет, а также 11 тяжелых бомбардировщиков. Соответствующее соглашение о передаче вооружения подписали в 1999 году премьер-министры Украины и России — Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин.
Также в соглашении содержались серийные номера крылатых ракет. Они имеют не менее десяти совпадений с ракетами Х-55.
Доказательства
В апреле этого года в Киевской области средствами ПВО была сбита ракета Х-55. В СМИ обнародовали ее фото.
На нем хорошо виден номер из тринадцати цифр. Ее под порядковым номером обнаружили в списке с номерами ракет, которые передал Киев Москве.
Однако сообщается, что часто данные ракеты не несут взрывной части. Об этом заявляли и в Генштабе ВСУ, говоря о том, что РФ таким образом истощает украинскую ПВО.
Что передал Киев Москве, кроме ракет
Известно, что 8 октября 1999 премьер-министры Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин подписали соглашение на сумму 275 миллионов долларов.
Следовательно, за газовые долги Украина передала РФ восемь бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55. Тогда же Киев обязался передать Москве еще сотни единиц оборудования для самолетов и 24 двигателя разных типов.
В свою очередь РФ обязалась погасить задолженность "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом".
Напомним, за июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.
Добавим, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет.