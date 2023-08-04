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РФ обстреливает украинцев ракетами, которые 23 года назад Киев отдал Москве

4 августа 2023 09:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ обстреливает Украину ракетами, которые 23 года назад Киев отдал Москве
Сбитая ракета Х-55 во время массированного удара РФ по Украине 26 января. Фото: Андрей Небитов / Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала полномасштабного вторжения РФ использует крылатые ракеты Х-55 для обстрела мирных украинских городов. Существуют подтвержденные доказательства, что это те же ракеты, которые Киев передал Москве за газовые долги 23 года назад.

Об этом говорится в расследовании "Схемы".

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Сколько ракет передал Киев Москве

Известно, что всего Киев передал Москве 575 ракет, а также 11 тяжелых бомбардировщиков. Соответствующее соглашение о передаче вооружения подписали в 1999 году премьер-министры Украины и России — Валерий Пустовойтенко и Владимир Путин.

Также в соглашении содержались серийные номера крылатых ракет. Они имеют не менее десяти совпадений с ракетами Х-55.

Доказательства

В апреле этого года в Киевской области средствами ПВО была сбита ракета Х-55. В СМИ обнародовали ее фото.

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Сбитая ракета в Киевской области. Фото: Радио Свобода

На нем хорошо виден номер из тринадцати цифр. Ее под порядковым номером обнаружили в списке с номерами ракет, которые передал Киев Москве.

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Серийный номер ракеты. Фото: Радио Свобода

Однако сообщается, что часто данные ракеты не несут взрывной части. Об этом заявляли и в Генштабе ВСУ, говоря о том, что РФ таким образом истощает украинскую ПВО.

Что передал Киев Москве, кроме ракет

Известно, что 8 октября 1999 премьер-министры Украины Валерий Пустовойтенко и России Владимир Путин подписали соглашение на сумму 275 миллионов долларов.

Следовательно, за газовые долги Украина передала РФ восемь бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55. Тогда же Киев обязался передать Москве еще сотни единиц оборудования для самолетов и 24 двигателя разных типов.

В свою очередь РФ обязалась погасить задолженность "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом".

Напомним, за июль россияне запустили по Украине 150 ракет и 265 дронов-камикадзе типа "Шахед". ВСУ сбили почти все вражеские объекты.

Добавим, что в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет до 12 ракет.

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