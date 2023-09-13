РФ перекидає техніку та людей на Запорізький напрямок, — Андрющенко

Ворог перекидає війська на Запорізький напрямок. Фото: скриншот

Ворог перекидає техніку та військових на Запорізький напрямок. Таку кількість техніки, яка направляється туди, бачили місять тому.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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Ворог перекидає вйська на Запорізький напрямок

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка окупанти продовжують підсилювати свої позиції на Запорізькому напрямку. Останнім часом все більше перекидають туди техніки і військових.

"Через місто в напрям Мангуш / Бердянськ русня тягне 19 траків з БМП та іншою гусенічною технікой, гарматним м’ясом та вантажівками з БК. Остання така велика колона спостерігалась понад місяць назад перед відступом росіян з Урожайного", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також заявив, що за даними росіян, на псевдовибори в місті прийшло понад 50% мешканців, одначе це неправда. Загарбники намагалися вишуковувати людей навіть на пляжах, аби ті "поставили галочку".

За його словами, на виборах окупанти погрожували людям зброєю, також у Маріуполі відбувалися й "зачистки". Тобто заарештовували людей, які нібито передавали інформацію про організацію псевдовиборів.