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РФ перекидає техніку та людей на Запорізький напрямок, — Андрющенко

13 вересня 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ перекидає техніку та людей на Запорізький напрямок, — Андрющенко
Ворог перекидає війська на Запорізький напрямок. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог перекидає техніку та військових на Запорізький напрямок. Таку кількість техніки, яка направляється туди, бачили місять тому.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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Ворог перекидає вйська на Запорізький напрямок

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка окупанти продовжують підсилювати свої позиції на Запорізькому напрямку. Останнім часом все більше перекидають туди техніки і військових.

"Через місто в напрям Мангуш / Бердянськ русня тягне 19 траків з БМП та іншою гусенічною технікой, гарматним м’ясом та вантажівками з БК. Остання така велика колона спостерігалась понад місяць назад перед відступом росіян з Урожайного", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко також заявив, що за даними росіян, на псевдовибори в місті прийшло понад 50% мешканців, одначе це неправда. Загарбники намагалися вишуковувати людей навіть на пляжах, аби ті "поставили галочку".

За його словами, на виборах окупанти погрожували людям зброєю, також у Маріуполі відбувалися й "зачистки". Тобто заарештовували людей, які нібито передавали інформацію про організацію псевдовиборів.

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