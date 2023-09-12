Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ мають частковий успіх біля Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб arrow

ЗСУ мають частковий успіх біля Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб

12 вересня 2023 23:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ мають частковий успіх біля Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб
Збройні сили України Фото: GeneralStaff.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом дня, 12 вересня, уздовж російсько-українського кордону сталося 20 бойових зіткнень. При цьому, в районах Кліщіївки у Донецькій області та Роботино у Запорізькій області оборонні сили України досягли часткових результатів, відтіснивши війська противника та зміцнившись на нових позиціях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Успіх ЗСУ на фронті

У повідомленні йдеться, що за останні 24 години військова авіація оборонних сил здійснила вісім нальотів на місця розміщення військ та військової техніки супротивника. Ракетні підрозділи знищили дві артилерійські платформи, арсенал, командний центр та протиповітряні системи російської сторони.

Проте російські війська продовжують обстріл української території, використовуючи стратегію залякування. Вони атакують як військові об'єкти, так і громадянську місцевість, викликаючи загибель та поранення серед мирних жителів та ушкоджуючи будівлі та інфраструктуру.

Крім того, на фронті зафіксовано понад 20 воєнних інцидентів. Противник зробив три ракетні та 25 авіаційних атак, випустивши 36 залпів з реактивних систем по позиціях оборонних сил і житлових районах.

Нагадаємо, що сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Зараз там точаться жорсткі бої.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз