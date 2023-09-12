ЗСУ мають частковий успіх біля Кліщіївки та Роботиного, — Генштаб

Збройні сили України Фото: GeneralStaff.ua

Протягом дня, 12 вересня, уздовж російсько-українського кордону сталося 20 бойових зіткнень. При цьому, в районах Кліщіївки у Донецькій області та Роботино у Запорізькій області оборонні сили України досягли часткових результатів, відтіснивши війська противника та зміцнившись на нових позиціях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У повідомленні йдеться, що за останні 24 години військова авіація оборонних сил здійснила вісім нальотів на місця розміщення військ та військової техніки супротивника. Ракетні підрозділи знищили дві артилерійські платформи, арсенал, командний центр та протиповітряні системи російської сторони.

Проте російські війська продовжують обстріл української території, використовуючи стратегію залякування. Вони атакують як військові об'єкти, так і громадянську місцевість, викликаючи загибель та поранення серед мирних жителів та ушкоджуючи будівлі та інфраструктуру.

Крім того, на фронті зафіксовано понад 20 воєнних інцидентів. Противник зробив три ракетні та 25 авіаційних атак, випустивши 36 залпів з реактивних систем по позиціях оборонних сил і житлових районах.

Нагадаємо, що сили оборони України мають успіх під Бахмутом, зокрема у напрямку Кліщіївки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки та Дачного. Зараз там точаться жорсткі бої.