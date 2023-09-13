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РФ перебрасывает технику и людей на Запорожское направление, — Андрющенко

13 сентября 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ перебрасывает технику и людей на Запорожское направление, — Андрющенко
Враг перебрасывает войска на Запорожское направление. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг перебрасывает технику и военных на Запорожское направление. Такое количество техники, которое направляется туда, видели месяц назад.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

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Враг перебрасывает войска на Запорожское направление

По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты продолжают усиливать свои позиции на Запорожском направлении. В последнее время все больше направляется туда техники и военных.

"Через город в направлении Мангуш / Бердянск русня тянет 19 траков с БМП и другой гусеничной техникой, пушечным мясом и грузовиками из БК. Последняя такая большая колонна наблюдалась более месяца назад перед отступлением россиян из Урожайного", — отметил Андрющенко.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также заявил, что по данным россиян, на псевдовыборы в городе пришло более 50% жителей, однако это неправда. Захватчики пытались выискивать людей даже на пляжах, чтобы те "поставили галочку".

По его словам, на выборах оккупанты угрожали людям оружием, также в Мариуполе проходили и "зачистки". То есть арестовывали людей, которые якобы передавали информацию об организации псевдовыборов.

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