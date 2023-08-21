РФ погрожує Данії через поставки F-16

Винищувач F-16. Ілюстративне фото: АрміяINFORM

Нещодавно Данія оголосила, що передасть Україні 19 винищувачів F-16. В РФ такою допомогою для ЗСУ не задоволені. Так, російський посол заявив, що передаючи винищувачі, Данія підштовхує Україну до війни.

Про це йдеться в заяві посла Росії в Данії Володимира Барбіна, пише УНІАН.

Читайте також:

Що відомо про поставки F-16

Як відомо, Данія слідом за Нідерландами погодилася передати Україні винищувачі F-16.

"Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі", — зазначив прем'єр-міністер Данії Метте Фредеріксен.

До того ж він додав, що країна передасть ЗСУ 19 винищувачів, 6 з яких відправлять Україні ближче до початку 2024 року.

Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Україна може отримати більше літаків, ніж було заявлено. Спершу Нідерланди обіцяли 42 літаки F-16.

Посол РФ обурився передачею F-16 з Данії

За словами посла в Данії Володимира Барбіна, Росія вважатиме поставку Україні данських винищувачів F-16 "ескалацією" війни.

"Прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, Данія своїми справами і словами прагне не залишити Україні іншого вибору, окрім як продовження військового протиборства з Росією", — йдеться в заяві.

До того ж Барбін заявив, що військова допомога Данії лише погіршить становище України та призведе до "нових жертв".

"Цілі спеціальної військової операції в Україні щодо забезпечення Росією своєї національної безпеки будуть досягнуті", — заявив він.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, де базуватимуться F-16.

Також У Данії назвали головну умову, за якої передадуть Україні винищувачі F-16.