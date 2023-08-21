РФ угрожает Дании из-за поставок F-16

Истребитель F-16. Иллюстративное фото: АрміяINFORM

Недавно Дания объявила, что передаст Украине 19 истребителей F-16. В РФ такой помощью для ВСУ не довольны. Так, российский посол заявил, что передавая истребители, Дания подталкивает Украину к войне.

Об этом говорится в заявлении посла России в Дании Владимира Барбина, пишет УНІАН.

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Как известно, вслед за Нидерландами Дания согласилась передать Украине истребители F-16.

"Мы соглашаемся передать самолеты F-16 Украине в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи", — отметил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

К тому же, он добавил, что страна передаст ВСУ 19 истребителей, 6 из которых отправят Украине ближе к началу 2024 года.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина может получить больше самолетов, чем было заявлено. Сначала Нидерланды обещали 42 самолета F-16.

Посол РФ возмутился передачей F-16 из Дании.

По словам посла в Дании Владимира Барбина, Россия будет считать поставку Украине датских истребителей F-16 "эскалацией" войны.

"Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжения военного противоборства с Россией", — говорится в заявлении.

К тому же Барбин заявил, что военная помощь Дании лишь усугубит положение Украины и приведет к "новым жертвам".

"Цели специальной военной операции на Украине по обеспечению Россией своей национальной безопасности будут достигнуты", — заявил он.

Напомним, в Воздушных Силах рассказали, где будут базироваться F-16.

Также в Дании назвали главное условие, при котором передадут Украине истребители F-16.