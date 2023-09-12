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РФ показывает, как уничтожает муляжи вместо образцов западного оружия, — CNN

12 сентября 2023 09:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ показывает, как уничтожает муляжи вместо образцов западного оружия, — CNN
Муляж оружия. Фото: CNN
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне показывают, как "ловко" и "профессионально" уничтожают муляжи западной техники в Украине. ВСУ успешно подменяли гаубицы, танки, минометы, радары макетами и успешно обманули российских захватчиков.

Об этом сообщает CNN.

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Как россияне уничтожали муляжи западной техники

Как выяснилось, сотни единиц "уничтоженной" Россией военной техники на территории Украины оказались муляжами, а не уникальным западным оружием.

ВСУ успешно подменяли гаубицы, танки, минометы, радары макетами, и это позволило ввести в заблуждение российских захватчиков. Оккупанты зря потратили дроны, ракеты и снаряды, рапортовав относительно сотен уничтоженных целей. Россияне думали, что "уничтожали" украинские пушки-гаубицы Д-20, гаубицы американского производства М777, минометы, РЛС и средства ПВО, а их на самом деле "копируют" в небольшом ангаре.

макет западного оружия
Макет западного оружия. Фото: CNN

"Если муляж был уничтожен, мы работали не зря. Такая затея имеет две цели: спасти жизнь украинцев и обманом заставить россиян растратить их собственные, очень дорогие беспилотники-камикадзе, снаряды и ракеты", — рассказал представитель компании, занимавшейся изготовлением муляжей.

Представитель компании также добавил, что россияне уничтожили сотни таких муляжей. Разработчики даже не успевают удовлетворять спрос со стороны военных.

Напомним, в мае российское военное командование заявило о награждении оккупантов из подразделений, понесших потери под Бахмутом. Таким образом, ведомство Сергея Шойгу маскирует свои неудачи.

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