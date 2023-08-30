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В Генштабі розповіли, на яких ділянках фронту ЗСУ мають успіхи

30 серпня 2023 11:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Генштабі розповіли, на яких ділянках фронту ЗСУ мають успіхи
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

ЗСУ продовжують успішно наступати на двох напрямках на півдні країни. Також українські військові проводять наступ південніше міста Бахмут.

Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Наступ ЗСУ

За його словами, Сили оборони України продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На напрямках Новоданилівка — Новопрокопівка та Мала Токмачка — Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — зазначив він. 

Ситуація на фронті

Ситуація на Східному фронті залишається досить складною. Найзапекліші бої відбуваються в районах населених пунктів Райгородка та Ковалівка (Луганська область), де окупанти попри втрати, намагаються прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, армія РФ потрапила у пастку в Бахмуті. В них немає можливості вийти з міста та вільно пересуватися по ньому.

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