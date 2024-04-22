Росія та Китай працюють над виготовленням нових дронів-камікадзе "Ланцет"

Дрон-камікадзе "Ланцет". Фото: BBS

Російська Федерація разом із Китаєм працюють над перетворення "літако-снаряда" Shahed-136 у баражуючий боєприпас типу "Ланцет". Попри те, що обидва вироби є дронами-камікадзе, між ними існує суттєва різниця.

Про це повідомляє "Defense Express".

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Яка між ними різниця

Окрім робіт над заміною та збільшенням бойових частин Shahed-136, у РФ йде робота із перетворення цього "літако-снаряда" на баражуючий боеприпас по типу "Ланцета". Між ними існує суттєва різниця — Shahed запускається для ураження стаціонарних цілей і без можливості дорозвідки та донаведення на ціль. Баражуючий боєприпас навпаки призначений для ураження, в першу чергу, рухомих цілей, які може знайти самостійно, або бути донаведеним на них. Отже, головна відмінність між ними - зв'язок, бо баражуючому боєприпасу необхідно передавати відео та отримувати команди управління.

Китай допомагає РФ у створенні

За даними презентації з російської "Алабуги", де виробляються Shahed-136, для вирішення цієї задачі ворог активно співпрацює із китайськими компаніями.

Зокрема у презентації йде мова про спроби встановити у Shahed-136 російські модулі радіозв'язку, наприклад, продукцію від російських компаній "Аэроб", Inwave та інших. Та кожна пропозиція має недоліки: десь мала потужність, десь мала завадозахищеність, або ж надвисока ціна.

Натомість продукція китайських компаній таких нарікань не викликала, більше того, фахівці "Алабуги" вже провели випробування модулів зв'язку безпосередньо у Китаї. Наприклад, виріб TX900 від китайської компанії VCan Group Ltd (комерційний бренд iVcan). Під час тестів було через ретранслятор отримано відео у HD-якості на відстані 220 км із затримкою у 60 мс.

"На те що мова йде саме про створення баражуючого боєприпасу говорить ще одна деталь - намір встановити у Shahed-136 нову бойову частину вагою 50 кг від "НИИ Машиностроения им. Бахирева". Вона має складну комбіновану осоклово-фугасно-запалювальну та бронебійну дію. І при вазі 25 кг має 4000 одиниць готових уражаючих елементів. Додавання абревіатури "ВНЖ" може бути пов'язано із використанням для їх виготовлення вольфрамового сплаву ВНЖ", — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Україні також вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік".

А ще Україна вклала сотні мільйонів доларів у розробку безпілотників великої дальності, які можуть виявляти та знищувати віддалені цілі. Найпотужніша з моделей здатна подолати 3000 км та дістатися до російського Сибіру.