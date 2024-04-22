Россия и Китай работают над изготовлением новых дронов-камикадзе "Ланцет"

Дрон-камикадзе "Ланцет". Фото: BBS

Российская Федерация вместе с Китаем работают над превращением "самолето-снаряда" Shahed-136 в баражирующий боеприпас типа "Ланцет". Несмотря на то, что оба изделия являются дронами-камикадзе, между ними существует существенная разница.

Об этом сообщает "Defense Express".

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Какая между ними разница

Кроме работ над заменой и увеличением боевых частей Shahed-136, в РФ идет работа по превращению этого самолето-снаряда в баражирующий боеприпас по типу "Ланцета". Между ними существует существенная разница — Shahed запускается для поражения стационарных целей и без возможности доразведки и доведения на цель. Баражирующий боеприпас наоборот предназначен для поражения, в первую очередь, движущихся целей, которые может найти самостоятельно, или быть доведенным на них. Итак, главное отличие между ними — связь, ибо бороздящему боеприпасу необходимо передавать видео и получать команды управления.

Китай помогает РФ в создании

По данным презентации из российской "Алабуги", где производится Shahed-136, для решения этой задачи враг активно сотрудничает с китайскими компаниями.

В частности, в презентации идет речь о попытках установить в Shahed-136 российские модули радиосвязи, например, продукцию от российских компаний "Аэроб", Inwave и других. Но каждое предложение имеет недостатки: где-то малая мощность, где-то мала помехозащищенность, или сверхвысокая цена.

В то же время продукция китайских компаний таких нареканий не вызвала, более того, специалисты "Алабуги" уже провели испытания модулей связи непосредственно в Китае. К примеру, изделие TX900 от китайской компании VCan Group Ltd (коммерческий бренд iVcan). Во время тестов через ретранслятор получено видео в HD-качестве на расстоянии 220 км с задержкой в 60 мс.

"На то, что речь идет именно о создании баражирующего боеприпаса говорит еще одна деталь — намерение установить в Shahed-136 новую боевую часть весом 50 кг от "НИИ Машиностроения им. Бахирева". Она имеет сложное комбинированное осоклово-фугасно-воспалительное и бронебойное действие. И при весе 25 кг имеет 4000 единиц готовых поражающих элементов. Добавление аббревиатуры "ВНЖ" может быть связано с использованием для их изготовления вольфрамового сплава ВНЖ, — идется в сообщении.

Напомним, что Украине также удалось создать собственный аналог популярного среди военных китайского квадрокоптера DJI Mavic. Отечественная модель этого беспилотника получила название "Шмавик".

А еще Украина вложила сотни миллионов долларов в разработку беспилотников большой дальности, которые могут обнаруживать и уничтожать отдаленные цели. Самая мощная из моделей способна преодолеть 3 000 км и добраться до российской Сибири.