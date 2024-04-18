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Українські дрони здатні досягати цілей в Сибіру, — The Economist

18 квітня 2024 23:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Українські дрони здатні досягати цілей в Сибіру, — The Economist
Український військовий з дроном. Фото ілюстративне: Рубрика
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна вклала сотні мільйонів доларів у розробку безпілотників великої дальності, які можуть  виявляти та знищувати віддалені цілі. Найпотужніша з моделей здатна подолати 3000 км та дістатися до російського Сибіру.

Про це пише The Economist у четвер, 18 квітня.

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Виготовлення дронів в Україні

Наразі шість фірм займаються виготовленням дронів в Україні.

"Найкраща з нових моделей має запас ходу 3 000 км, здатна дістатися до Сибіру. Народжена необхідністю — Захід неохоче надає Україні зброю великої дальності — ця програма вивела з ладу значну частину російської нафтової та військової інфраструктури", — йдеться в матеріалі.

В матеріалі The Economist повідомляється, що Білий дім незадоволений такими діями України і закликає припинити удари по російських НПЗ.

Один з виробників дронів дальнього радіуса дії стверджує, що під час приватних розмов деякі американські представники наполягають, щоб українці продовжували виготовлення дронів.

Крім того, один з виробників спрогнозував розширення української програми безпілотників у найближчі місяці.

"Росія випалює українську землю. Настав час зробити те ж саме з європейською Росією", — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, Україні вдалося створити власний аналог популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Вітчизняна модель цього безпілотника отримала назву "Шмавік".

Уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Україні 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger. Також деякі інші країни-члени Коаліції нададуть й інші безпілотники, яких потребують Збройні сили України.

Україна
дрони
війна в Україні
Росія
Сибір

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