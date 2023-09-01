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РФ шукатиме нові можливості для поширення фейків про Україну, — розвідка

1 вересня 2023 12:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ шукатиме нові можливості для поширення фейків про Україну, — розвідка
Фейкові новини. Фото: Укрінформ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив побоювання щодо нових методів, які можуть використовуватись російськими структурами для поширення дезінформації проти України. При цьому деякі з раніше активних пропагандистів або були виявлені, або втратили свою ефективність.

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Юсов каже, це викриття пропагандистів змушує прихильників Кремля шукати свіжі шляхи дезінформації, використовуючи нових осіб, що говорять, і медіамайданчики.

Він також згадав, що, попри величезні витрати на інформаційні кампанії, вони залишаються для агресора більш економічними, ніж реальні військові дії. Юсов навів приклад: вартість сотні комп'ютерів набагато менша за вартість одного бойового танка.

Представник ГУР також звернув увагу на факт, що основна мета такої пропаганди – дестабілізувати українське суспільство, порушити коаліцію супротивників Путіна та скоротити міжнародну підтримку України.

"Кошти на це агресор не шкодує. Які б суми не виділялися на інформаційну війнуа це десятки мільйонів доларівце завжди дешевше, якщо порівнювати з витратами на полі бою. ІПСО, попри свою дорогу вартість, вигідніше, ніж інвестувати у поле бою : 100 комп'ютерів дешевше, ніж один танк", — сказав представник ГУР.

На завершення свого виступу Юсов закликав українців бути насторожі та довіряти інформації лише з надійних та перевірених джерел, уникаючи неофіційних та анонімних даних.

Нагадаємо, що російське Міноборони викинуло чергову новину про свої вигадані перемоги — нібито ті знищили у Чорному морі чотири українські бойові катери. Відповідь на цей фейк від Сил спеціальних операцій ЗСУ не забарилася.

Також ми повідомляли, що у Кремлі провели нараду щодо чергового етапу інформаційної війни у медіапросторах України та світу. Темою цих зборів стало затвердження чітких наративів, які дискредитують нашу державу і щоб мати вплив на світових партнерів України.

 

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