РФ шукатиме нові можливості для поширення фейків про Україну, — розвідка

Фейкові новини. Фото: Укрінформ

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов висловив побоювання щодо нових методів, які можуть використовуватись російськими структурами для поширення дезінформації проти України. При цьому деякі з раніше активних пропагандистів або були виявлені, або втратили свою ефективність.

Про це Юсов сказав в ефірі телемарафону.

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Юсов каже, це викриття пропагандистів змушує прихильників Кремля шукати свіжі шляхи дезінформації, використовуючи нових осіб, що говорять, і медіамайданчики.

Він також згадав, що, попри величезні витрати на інформаційні кампанії, вони залишаються для агресора більш економічними, ніж реальні військові дії. Юсов навів приклад: вартість сотні комп'ютерів набагато менша за вартість одного бойового танка.

Представник ГУР також звернув увагу на факт, що основна мета такої пропаганди – дестабілізувати українське суспільство, порушити коаліцію супротивників Путіна та скоротити міжнародну підтримку України.

"Кошти на це агресор не шкодує. Які б суми не виділялися на інформаційну війну — а це десятки мільйонів доларів — це завжди дешевше, якщо порівнювати з витратами на полі бою. ІПСО, попри свою дорогу вартість, вигідніше, ніж інвестувати у поле бою : 100 комп'ютерів дешевше, ніж один танк", — сказав представник ГУР.

На завершення свого виступу Юсов закликав українців бути насторожі та довіряти інформації лише з надійних та перевірених джерел, уникаючи неофіційних та анонімних даних.

Нагадаємо, що російське Міноборони викинуло чергову новину про свої вигадані перемоги — нібито ті знищили у Чорному морі чотири українські бойові катери. Відповідь на цей фейк від Сил спеціальних операцій ЗСУ не забарилася.

Також ми повідомляли, що у Кремлі провели нараду щодо чергового етапу інформаційної війни у медіапросторах України та світу. Темою цих зборів стало затвердження чітких наративів, які дискредитують нашу державу і щоб мати вплив на світових партнерів України.