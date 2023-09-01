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РФ будет искать новые возможности для распространения фейков про Украину, — разведка

1 сентября 2023 12:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ будет искать новые возможности для распространения фейков про Украину, — разведка
Фейковые новости. Фото: Укринформ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов выразил опасение относительно новых методов, которые могут использоваться российскими структурами для распространения дезинформации против Украины. При этом, некоторые из ранее активных пропагандистов либо были выявлены, либо потеряли свою эффективность. 

Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона.

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Юсов говорит, это разоблачение пропагандистов вынуждает сторонников Кремля искать свежие пути дезинформации, используя новых говорящих лиц и медиаплощадки.

Он также упомянул, что, несмотря на огромные затраты на информационные кампании, они остаются для агрессора более экономичными по сравнению с реальными военными действиями. Юсов привел пример: стоимость сотни компьютеров намного меньше стоимости одного боевого танка.

Представитель ГУР также обратил внимание на факт, что основная цель такой пропаганды - дестабилизировать украинское общество, нарушить коалицию противников Путина и сократить международную поддержку Украины.

"Средства на это агрессор не жалеет. Какие бы суммы не выделялись на информационную войну а это десятки миллионов долларов это всегда дешевле, если сравнивать с расходами на поле боя. ИПСО, несмотря на свою дорогостоящую стоимость, выгоднее, чем инвестировать в поле боя: 100 компьютеров дешевле, чем один танк", — сказал представитель ГУР.

На завершение своего выступления, Юсов призвал украинцев быть настороже и доверять информации только из надежных и проверенных источников, избегая неофициальных и анонимных данных.

Напомним, что российское Минобороны выбросило очередную новость о своих вымышленных победах — якобы те уничтожили в Черном море четыре украинских боевых катера. Ответ на этот фейк от Сил специальных операций ВСУ не заставил себя ждать.

Также мы сообщали, что в Кремле провели совещание по поводу очередного этапа информационной войны в медиапространствах Украины и мира. Темой этого собрания стало утверждение четких нарративов, дискредитирующих наше государство и, чтобы иметь влияние на мировых партнеров Украины.

 

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