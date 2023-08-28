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РФ скасувала щорічні військові навчання "Захід-2023": у британській розвідці назвали причину

28 серпня 2023 10:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ скасувала щорічні військові навчання "Захід-2023": у британській розвідці назвали причину
Російські військові на навчаннях. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія, найімовірніше, скасувала спільні стратегічні навчання "Захід-2023", які повинні були відбутися у вересні цього року. Для цих навчань в Росії занадто мало вільних військ і техніки.

Про це повідомили у Міноборони Великої Британії.

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Як відомо, з 2010 року в Росії діє чотирирічний цикл ротації цих навчань по всій країні. Однак з 2021 року Росія розміщує їх на західному кордоні кожні два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Так, "Захід-2021" став найбільшими російськими навчаннями з радянських часів.

"Неефективність російських військових в Україні показали, що CСН мали обмежену цінність у навчанні та переважно проводилися для показу. Росія, ймовірно, скасувала "Захід-2023" через недостатню кількість військ та техніки", — зробили висновки британські військові. 

У відомстві також додали, що існує ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до критики всередині країни через запуск ще одних добре підготовлених навчань під час війни. 

Нагадаємо, нещодавно речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час обстрілів України окупанти застосовують тактику маневрування ракет. Це свідчить про дефіцит ракет у росіян.

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