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РФ отменила ежегодные военные учения "Запад-2023": в британской разведке назвали причину

28 августа 2023 10:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ отменила ежегодные военные учения "Запад-2023": в британской разведке назвали причину
Российские военные на учениях. Фото: ГУР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия, скорее всего, отменила совместные стратегические учения "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре этого года. Для этих учений в России слишком мало свободных войск и техники.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

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Как известно, с 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации этих учений по всей стране. Однако с 2021 года Россия размещает их на западной границе каждые два года, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО. Так, "Запад-2021" стал крупнейшими российскими учениями с советских времен

"Неэффективность российских военных в Украине показали, что ССН имели ограниченную ценность в учебе и преимущественно проводились для показа. Россия, вероятно, отменила "Запад-2023" из-за недостаточного количества войск и техники", заключили британские военные.

В ведомстве также добавили, что существует вероятность того, что российское руководство также чувствительно к критике внутри страны из-за запуска еще одних хорошо подготовленных учений во время войны.

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что во время обстрелов Украины оккупанты применяют тактику маневрирования ракет. Это свидетельствует о дефиците ракет у россиян.

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