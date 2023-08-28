РФ отменила ежегодные военные учения "Запад-2023": в британской разведке назвали причину

Российские военные на учениях. Фото: ГУР

Россия, скорее всего, отменила совместные стратегические учения "Запад-2023", которые должны были состояться в сентябре этого года. Для этих учений в России слишком мало свободных войск и техники.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

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Как известно, с 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации этих учений по всей стране. Однако с 2021 года Россия размещает их на западной границе каждые два года, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО. Так, "Запад-2021" стал крупнейшими российскими учениями с советских времен

"Неэффективность российских военных в Украине показали, что ССН имели ограниченную ценность в учебе и преимущественно проводились для показа. Россия, вероятно, отменила "Запад-2023" из-за недостаточного количества войск и техники", — заключили британские военные.

В ведомстве также добавили, что существует вероятность того, что российское руководство также чувствительно к критике внутри страны из-за запуска еще одних хорошо подготовленных учений во время войны.

Напомним, недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что во время обстрелов Украины оккупанты применяют тактику маневрирования ракет. Это свидетельствует о дефиците ракет у россиян.