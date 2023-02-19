РФ ховає свою авіацію від ударів ЗСУ - пояснення розвідки

Бойова авіація росії

Росія сховала свою бойову авіацію від ударів Збройних сил України щонайменше 200 км від кордону з Україною. При цьому спроба москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі — з літаками чи без них.

Про це повідомив представник військової розвідки України Андрій Юсов у коментарі Kyiv Post.

Росія ховає авіацію

У повідомленні йдеться, що бойова авіація країни-терориста розташована в основному на території росії, не менше 200 км від Державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил

За словами Юсова, росіяни можуть використати авіацію для підтримки наземних сил окупантів на сході України.

"Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ росії на сході триває, і це реалізація плану путіну на захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей", — зазначив він.

Водночас представник ГУР спрогнозував, що спроба москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі — з літаками чи без них.

"Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише наше ППО, а й авіацію, зокрема", — додав представник ГУР МО України.

Нагадаємо, що Повітряно-космічні сили росії продовжують використовувати таку ж кількість літаків для підтримки операції в Україні, як і протягом багатьох місяців. При цьому кількість бойових вильотів російських літаків збільшилася за останній тиждень після кількох тижнів затишшя. Активність повітря зараз приблизно відповідає середньодобовій нормі, що спостерігається з літа 2022 року.