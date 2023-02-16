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Разведка Британии оценила потенциал авиации рф

16 февраля 2023 12:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Разведка Британии оценила потенциал авиации рф
Боевые самолеты рф
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Воздушно-космические силы России продолжают использовать такое же количество самолетов для поддержки операции на Украине, как и в течение многих месяцев. При этом количество боевых вылетов российских самолетов увеличилось за последнюю неделю после нескольких недель затишья. Активность воздуха в настоящее время примерно соответствует среднесуточной норме, наблюдаемой с лета 2022 года.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

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Отчет разведки

Разведчики сообщают, что в целом российская авиация по-прежнему значительно отстает в войне, что сдерживается сохраняющейся высокой угрозой со стороны украинской ПВО и рассредоточенным базированием из-за угрозы ударов по российским аэродромам. 

"Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над территорией, контролируемой Россией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль. По всей России ВКС, вероятно, сохранили практически неповрежденный парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 с начала вторжения", — говорится в сообщении.

В то же время разведка говорит, что нельзя достоверно говорить о том, что ВКС в настоящее время готовятся к резко расширенной воздушной кампании, поскольку в текущих условиях боя они, вероятно, понесли бы неприемлемые потери самолетов.

Напомним, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.

Военнослужащие из россии обсуждают острое желание увольнения из рядов вс рф, но в связи с принятием закона "О проведении мобилизации в рф" до завершения периода мобилизации увольнения запрещено. Кроме того, обсуждают массовое нежелание гражданского населения быть привлеченным к прохождению военной службы в россии.

Также сообщалось, что западная разведка сообщает, что рф собирает авиацию на границе с Украиной. Это свидетельствует о том, что рф готовится задействовать свои самолеты и вертолеты в войне для поддержки пробуксовывающего наземного наступления.

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