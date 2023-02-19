РФ прячет свою авиацию от ударов ВСУ - объяснение разведки

Боевая авиация рф

Россия спрятала свою боевую авиацию от ударов Вооруженных сил Украины минимум в 200 км от границы с Украиной. При этом попытка москвы завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу — с самолетами или без них

Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в комментарии Kyiv Post.

Россия прячет авиацию

В сообщении говорится, что боевая авиация страны-террориста расположена в основном на территории рф, не менее 200 км от Государственной границы Украины вне досягаемости огня украинских сил

По словам Юсова, россияне могут использовать авиацию для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление россии на востоке продолжается, и это реализация плана путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей", — указал он.

В то же время представитель ГУР спрогнозировал, что попытка москвы завоевать восточные регионы Украины терпит неудачу — с самолетами или без них.

"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только наше ПВО, но и авиацию, в частности", — добавил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что Воздушно-космические силы россии продолжают использовать такое же количество самолетов для поддержки операции на Украине, как и в течение многих месяцев. При этом количество боевых вылетов российских самолетов увеличилось за последнюю неделю после нескольких недель затишья. Активность воздуха в настоящее время примерно соответствует среднесуточной норме, наблюдаемой с лета 2022 года.